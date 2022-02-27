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Gündem THY'den tahliye için ek sefer açıklaması!
Gündem

THY'den tahliye için ek sefer açıklaması!

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nı sınır komşusu olan Romanya'ya ek sefer düzenleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 23:29:00 - 2022-02-27 23:30:11
THY'den tahliye için ek sefer açıklaması!

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

THY, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun ardından sınır komşusu Romanya'da oluşan yoğun talep nedeniyle ek seferler yapacağını duyurdu.

'Ek seferler planlanmıştır'

Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Romanya seferlerimizde yaşanan yoğun talep sebebiyle uçuşlarımızda ek seferler planlanmıştır." dedi.

İlk ek seferin Romanya'nın başkenti Bükreş'ten bu gece saat 23.50'de yapılacağı öğrenildi.

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