Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

Uçakların içi neden hep buz gibidir? Eğer bunun sadece bir klima ayarı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Uzmanlar açıkladı: Uçak kabinlerindeki dondurucu havanın arkasında doğrudan sağlığımızı ve hayatımızı koruyan bilimsel bir zorunluluk var. İşte uçağa binerken yanımıza neden hırka almamız gerektiğinin şoke eden nedeni...