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Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

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Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

Uçakların içi neden hep buz gibidir sorusu her daim tartışılan bir konudur...

#1
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

Uçakların içi neden hep buz gibidir? Eğer bunun sadece bir klima ayarı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Uzmanlar açıkladı: Uçak kabinlerindeki dondurucu havanın arkasında doğrudan sağlığımızı ve hayatımızı koruyan bilimsel bir zorunluluk var. İşte uçağa binerken yanımıza neden hırka almamız gerektiğinin şoke eden nedeni...

#2
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

Uçak yolculuğuna çıkarken yanınıza kalın çoraplar ve hırkalar alıyorsanız yalnız değilsiniz. Dışarıda 35 derece sıcaklık varken bile uçak kabinleri her zaman dondurucu bir soğukluğa sahiptir. Peki, havayolu şirketleri neden bu ısrarla kabini soğuk tutuyor?

#3
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

Eski kabin memuru Bobby Laurie'ye göre, uçaklardaki ideal sıcaklık 21 ila 24 derece arasında tutuluyor.

#4
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

Ancak uçak içindeki nem oranının aşırı düşük olması (yüzde 10-20 arası) bu havanın tenimize çok daha soğuk gelmesine neden oluyor. İşte bu dondurucu havanın arkasındaki şaşırtıcı nedenler:

#5
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

1. BAYILMA VE HİPOKSİ RİSKİNİ ÖNLEMEK Ticari havayollarının kabini serin tutmasının en büyük nedeni, yolcuların bayılmasını engellemektir. Uçaklar yerden binlerce metre yüksekte uçarken kabin basıncı simüle edilir. Bu basınç ayarı nedeniyle vücudumuz deniz seviyesine kıyasla yüzde 25 daha az oksijen alır.

#6
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

Oksijen azlığı (Hipoksi) özellikle gece uçuşlarında aniden ayağa kalkan yolcularda baş dönmesi ve bayılmaya yol açar.

#7
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

Sıcak hava kalbin daha hızlı pompalayarak daha fazla oksijene ihtiyaç duymasına neden olurken, soğuk hava: Kalp atış hızınızı yavaşlatır. Nefesinizi dengeler. Kandaki oksijen seviyesini stabilize eder. Mide bulantısı ve uçak tutmasını engeller.

#8
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

2. YÜZLERCE İNSANIN VÜCUT ISISINI DENGELEMEK Uçak kalkıştan önce serin gelebilir ancak havada saatler geçtikçe durum değişir. Küçük bir alanda yan yana oturan yüzlerce insanın kolektif vücut ısısı, battaniyeler ve kıyafetlerle birleştiğinde kabin sıcaklığını hızla artırır. Başlangıçta yapılan soğutma, bu doğal ısı artışını önceden dengelemek içindir.

#9
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

UÇAĞIN SICAKLIĞINI KİM KONTROL EDİYOR? Uçak tipine göre kontrol değişir. Bazı uçaklarında sıcaklık tamamen kokpitteki pilotlar tarafından kontrol edilirken, bazı uçaklarında kabin memurları dokunmatik ekranlar üzerinden kendi bölgelerinin (ön, orta, arka) sıcaklığını bağımsız olarak ayarlayabilir.

#10
Foto - Uçakların içi neden hep buz gibidir? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız...

Eğer uçak yolculuklarında çok fazla üşüyen biriyseniz, bilet seçimi yaparken şu noktalara dikkat etmenizde fayda var: Acil Çıkış Sıraları: Kapı fitillerinden sızan mikroskobik hava akımları nedeniyle bu sıralar daha soğuk olur. Cam Kenarları: Uçağın dış gövdesine en yakın yer olduğu için soğuğu doğrudan iletir.

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