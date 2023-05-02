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Medya THY'den önemli uyarı!
Medya

THY'den önemli uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 09:11:00 -
THY'den önemli uyarı!

Sosyal medyada şirket logosunu kullanan bazı sahte hesapların tespit edildiğini belirten Türk Hava Yolları (THY), yolcuları bu hesaplara itibar etmemeleri için uyardı.

Sosyal medyada şirket logosunu kullanan bazı sahte hesapların tespit edildiğini belirten Türk Hava Yolları (THY), yolcuları bu hesaplara itibar etmemeleri için uyardı.

THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Hava Yolları logosu ile kendilerini markamızla bağlantılı gibi gösterip bilgi talep eden bazı hesaplar tespit edilmiştir. Resmi destek hesabımız (@TK_HelpDesk) dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz. 7/24 memnuniyetiniz için buradayız."

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