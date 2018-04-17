Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

THY'den öğrencilere müjde! Part Tıme eleman alıyor işte şartlar

THY'den yarı zamanlı iş arayan üniversite öğrencileri için müjdeli haber geldi. THY, 18 kentteki havalimanlarında part time görev yapacak çalışma arkadaşları arıyor.

17 Nisan 2018 Salı 09:40
THY'den öğrencilere müjde! Part Tıme eleman alıyor işte şartlar

Türk Hava Yolları ( THY) iyi derecede İngilizce bilen üniversitelerin 26 bölümünden birinde eğitim gören öğrenciler arasından Part Time çalışan arıyor. Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Ordu-Giresun, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van istasyonları için personel istihdamı yapılacak.

ÇALIŞMA SÜRESİ 6 AY OLACAK

Habertürk'ün haberine göre, öğrencisi olduğu okulun bulunduğu şehrin dışında tercih yapan adaylar sürece davet edilmeyecek. Çalışma süresi 6 ay olacak. Haftada en az 20 en fazla 30 saat çalışılabilecek.

Çalışılan saate göre ücret hesaplaması yapılacak. Aranan şartlar ise T.C. vatandaşı olmak,doğum tarihinin 1.1.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında olması şartlarını istedi. Şartları taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. İlan kriterlerini sağlayan adaylar adaylara Türkçe ve İngilizce mülakat yapılacak.

KABUL EDİLENLER NE İŞ YAPACAK?

Gelen ve giden uçak yolcularına istasyon hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek, bilet tanzim etmek, değiştirmek ve bu konuda THY prosedürlerine uygun şekilde tamamlayıcı belge ve formları tanzim ederek muhasebesel süreçleri tamamlamak.

Bilet ve bagaj kabulü sırasında ve uçağa alım esnasında uluslararası uçuşlarda müracaat eden yolcunun; bilet, pasaport, vize,oturum izni vb. seyahat belgelerini kontrol ederek, gidilecek ülkenin önceden belirlenmiş kurallarına uyumlu, eksiksiz ve geçerli olup olmadığını, iç hatlarda ise bilet ve kimlik eşleştirmesini yapmak.

İncelenen belgelerin herhangi birinde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edildiğinde önceden belirlenmiş prosedürler çerçevesinde işlem yapmak. Gelen ve giden uçak operasyonlarında uçak altı işlemlerinin koordinasyonu için belirlenen prosedürler doğrultusunda hareket etmek ve yapılacak işlemleri takip etmek.

Saptadığı, tanık olduğu ya da yaşadığı kazayı, kazaya neden olabilecek potansiyel bir durumu, tehdit ve tehlikeleri, müşteri şikayetlerini THY'nin iletişim olanaklarını kullanarak ilgili dokümanlarda tanımlanmış birimlere en kısa sürede bildirmek. Ulusal ve uluslararası sivil havacılık kuralları ile Ortaklık kurallarına uygun olarak istasyonlarda, müşteri memnuniyetinin temini için, ilgili ünitelerle ve tedarikçi firmalarla koordinasyon kurmak, periyodik analiz çalışmaları yapmak ve sonuçları raporlamak.

HANGİ BÖLÜMLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK?

Hava Lojistiği,Hava Trafik Kontrol Bölümü,Havacılık Elektirik Elektroniği, Havacılık İşletmeciliği,Havacılık Yönetimi, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi, Lojistik Lojistik Ve Taşımacılık, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Uçak Elektriği, Uçak Elektrik Ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Uçak Gövde Bakım, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Teknolojisi, Uçak Yer Destek Sistemleri, Uçuş Harekat Yöneticiliği, Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yer Hizmetleri

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:40
  1. Habertürk Gazetesi
  2. Türk Hava Yolları
  3. Kahramanmaraş
  4. Habertürk.Com
  5. Diyarbakır
  6. Gaziantep
  7. Habertürk
  8. Şanlıurfa
  9. Eskişehir
  10. Antalya
  11. Denizli
  12. Kayseri
  13. Giresun
  14. Erzurum
  15. Trabzon
  16. Ankara
  17. Artvin
  18. Samsun
  19. İzmir
  20. Hatay
  21. Antep
  22. Urfa
  23. Ordu
  24. Ağrı
  25. Vize
  26. THY
  27. Van
  28. Fi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda gözaltı var
    1. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    2. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    3. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    4. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    5. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    6. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    7. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    8. Hakkari'de park halindeki araç..
    9. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    10. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    11. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    12. Borsa günü düşüşle bitirdi
    13. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    14. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    15. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    16. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    17. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    18. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    19. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    20. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...