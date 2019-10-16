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THY'den milli takıma tebrik anonsu!

Türk Hava Yolları pilotu Muhammet Genç, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yurda dönem A Milli Futbol Takımı'nı uçak içi anonsla tebrik etti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:17
THY'den milli takıma tebrik anonsu!

Türk Hava Yolları (THY) pilotu Muhammet Genç, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yurda dönem A Milli Futbol Takımı'nı uçak için anonsla tebrik etti.

Ay-yıldızlı takım Fransa'daki beraberliğin ardından THY'ye ait özel uçakla Türkiye’ye döndü. Pilot Muhammet Genç, uçakta bulunan milli takım teknik heyeti ve futbolcularını "hoşgeldiniz" diyerek karşıladı.

Uçuş hakkında bilgi veren Genç, yaptığı anonsta, "Değerli hocamız Şenol Güneş kokpitten yaptığı anonsta 'yıllar önce Kore'den dünya 3.'sü olarak dönerken önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız 1 puan için sizleri tebrik eder, bu başarılarınızın devamı dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar." ifadelerini kullandı.

Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, milli takım teknik heyetinin ve futbolcuların bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görülüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:17
  1. Türk Hava Yolları (THY) pilotu Muhammet Genç
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020)
  4. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu
  5. THY
  6. A Milli Futbol Takımı
  7. Şenol Güneş

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