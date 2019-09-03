0553 313 94 23

THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, transfer merkezi İstanbul Havalimanından Kuzey Avrupa ülkelerinde 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 Dolar’dan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.

03 Eylül 2019 Salı 10:11
THY’den Kuzey Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için kampanya

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, transfer merkezi İstanbul Havalimanından Kuzey Avrupa ülkelerinde 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 Dolar’dan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.


Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanından Kuzey Avrupa’daki ülkeleri İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya’daki toplam 26 noktaya kampanya başlattı. Bu kapsamda kampanyaya dahil edilen şehirlere seyahat edecek yolcular gidiş-dönüş her şey dahil 164 Dolar’dan başlayan fiyatlarla uçabilecek.


Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 3-13 Eylül 2019 tarihleri arasında satın almaları halinde, seyahatlerini 03 Eylül 2019-20 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirebilecekler. Ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş - dönüş 164 Dolar’dan başlayan fiyatlar Türk Hava Yollarının resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilmektedir. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY’nin resmi sitesinden 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek. Seyahat tarih aralığı Birleşik Krallık için 10 Eylül 2019-20 Mayıs 2020, Rusya için ise 3 Eylül 2019-20 Nisan 2020 şeklinde olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.
    1. Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun..
    2. Akit’in haklılığı tescillendi! AYM,..
    3. Asya borsaları
    4. SGK İl Müdürü Hasgül: "Usulsüz K..
    5. Gürcistan'da başbakanın istifa etmesi
    6. THY'den Kuzey Avrupa kampanyası
    7. TRT Yönetim Kurulu Başkanı Eren: TRT 2..
    8. Osmanlı’ya çirkin iftiralarda..
    9. ABD Açık'ta Nadal çeyrek finalde
    10. Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk..
    11. Fiyat artışları (4)
    12. Bisiklet hırsızlığı şüphelisine..
    13. BB Erzurumspor’dan 3 transfer
    14. Başkan Tekin’inden İnegöl Belediyesine..
    15. Kayseri polisi uyuşturucuya geçit..
    16. Fiyat artışları (3)
    17. Başkan Bozkurt’tan Zabıta Haftası..
    18. Borsa güne yatay başladı
    19. Fiyat artışları (2)
    20. Mersin merkezli 8 ilde ’sahte bahis’..
    21. Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesine..
    22. Enflasyon rakamları açıklandı
    23. Kuru incirin ihracat yolcuğu 26..
    24. Kapısı ve penceresi kırık evde yaşama..
    25. ‘Vefa’ duygusuyla yapılan hizmet mutlu..
    26. Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık..
    27. Burun kanamalarına dikkat
    28. Çiğli’de Levent Üzümcü rüzgarı
    29. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın..
    30. Türkiye'nin 1 dünyanın 3 numarası..
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız