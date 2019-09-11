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THY'den KKTC'de üniversite okuyan öğrencilere bilet fiyatlarında indirim

KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, THY'nin, KKTC üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin bilet fiyatlarında yüzde 15'lik indirim yapacağını açıkladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 07:10
THY'den KKTC'de üniversite okuyan öğrencilere bilet fiyatlarında indirim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Hava Yolları'nın (THY) ülkede üniversite eğitimi alan öğrencilerin bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Özersay, THY'nin, KKTC'de üniversite okuyan öğrencileri sevindirecek kararını açıkladı.

Özersay, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bu konuda bir süredir görüştüklerini belirterek, "THY, bugün KKTC'ye gelen öğrencilerle ilgili yüzde 15'lik bir öğrenci indirimi yapma yönünde karar üretmiş durumdadır. Bu, KKTC hükümetinin aldığı insiyatifin bir sonucudur." diye konuştu.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın 17 Temmuz 2019 tarihinde yapmış olduğu girişimler doğrultusunda 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk Hava Yolları'nın KKTC-Türkiye Cumhuriyeti arasında yapacağı karşılıklı geliş gidişlerde ve iç sefer uçuşlarında, yüzde 15'lik öğrenci indirimi uygulamasına geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, kararın başta öğrenciler olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ülkede üniversite eğitimi alan tüm öğrenciler, KKTC'ye gidiş ve gelişlerinde bu indirimden sürekli olarak yararlanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen öğrenciler biletlerini, www.thy.com adresi veya satış acenteleri üzerinden temin edebilecek. THY'nin indirimi, promosyon sınıflarında geçerli olmayacak.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 07:10
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