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Ekonomi THY'den KAP açıklaması
Ekonomi

THY'den KAP açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bu yıl ve gelecek yıl teslim edilmek üzere Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 6 adetlik A350-900 tipi geniş gövdeli uçak alınacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 02:32:00 -
THY'den KAP açıklaması

THY'den dün akşam saatlerinde KAP'a yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu 2022 ve 2023 yıllarında teslim edilmek üzere toplam 6 adet A350-900 tipi yolcu uçağının Airbus firmasından satın alınmasına karar vermiştir" denildi.

Uzun menzilli hatlarda uçuyor

Öte yandan THY'nin filosunda hali hazırda 6 adet Airbus A350 tipi yolcu uçağı bulunuyor. Airbus'ın yeni nesil uçaklarından olan, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan A350-900'ler, THY'nin New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli seferlerinde kullanılıyor.

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