Thy’den istihdam atağı

325 uçaktan oluşan dev filosuyla dünyada 304 noktaya uçarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran Türk Hava Yolları’nda(THY), bin kabin memuru alımı süreci devam ediyor. Şirket, bin kişiyi sadece bu alanda istihdam edecek. Öte yandan kabin memuru adayları için eğitimler de devam ediyor.

30 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Türk Hava Yolları’nın kabin memuru alımı için yaptığı son ilana 30 bin kişinin başvurduğunu söyleyen Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, ”Kabin memuru olmak isteyen bir kişi, öncelikle şirketimizin belirlediği yaş standardında olması gerekiyor. Akabinde boy ve kilo sınırımız var. Bu erkek ve kadına göre de değişiyor. İngilizce’de belli bir seviyenin üstünde olmasını istiyoruz. Hizmet sektöründe tecrübesinin olması yok ise kabiliyetinin olması bizim için çok önemli. Adayların en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmasını istiyoruz. Biz istekli gençlerimizi Türk Hava Yollarını da görmek çok isteriz kabin memuru olarak. Aslında başvurulardan çok memnunuz. Son ilanımıza 30 bine yakın başvuru oldu. Ancak standartlarımıza uygun başvuru çok yok. Biz standartlarımızı yüksek tutuyoruz. Yıl sonuna kadar inşallah bin kişi işe almış olacağız. Ancak bu standartları tutturan aday sayısı çok yok. Özellikle yabancı dille ilgili gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Türk Hava Yolları Türkiye’nin kartviziti. Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketiyiz. Şu an Türk Hava Yolları’nda 10 bin 500 kabin memuru var. Yılsonuna kadar bu sayı 11 bin 500 olacak. Kabin memurları uçakta karşılaşabilecekleri acil durumlar için eğitim alıyorlar. Kendilerini buna zihnen ve bedenen hazırlarlar. Türk Hava Yolları uçuş eğitim merkezi baktığınızda bölgedeki en büyük uçuş eğitim merkezlerinden bir tanesi. Hatta eğitimimizin kalitesi o kadar tescilli ki, yabancı havayollarından bize talep oluyor. İmkanımız olursa diğer havayolu şirketlerine de eğitim veriyoruz. Türk Hava Yollarında 10 bin 500 kabin memurunun 130 tanesi yurt dışı kaynaklı kabin memurumuz. En fazla Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Lübnan gibi ülkelerden istihdam ettik. Tüm kabin ekiplerimiz her yıl yenileme eğitimi alıyor” dedi.

İKİ AYLIK EĞİTİM

Kabin memuru adaylarının eğitimi yaklaşık iki ay sürüyor. Adaylar, eğitimlerin sonunda sınava tabi tutuluyor. Sınavda başarısız olanlara bir şans daha tanınıyor. Adaylar bunun için tekrar eğitime alınıyorlar. Uçaklarda yaşanabilecek her türlü olumsuz durum hakkında eğitim alan kabin memuru adaylarına, uçakların suya inme ihtimaline karşı da eğitim veriliyor.

“HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNDEYİZ”

CNN International’da yayınlanan ekonomi programına katılan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu yıl hem THY hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştıklarını açıkladı. Aycı, şirketin bugün geldiği noktada kriz yönetiminin de büyük bir önemi bulunduğunu dile getirdi.

UÇUŞ SAYISI ARTIRILDI

THY, yurt dışına sefer yaptığı 17 şehrin uçuşlarını artırdı. Bu şehirler Podgorica, Bişkek, Tiflis, Sofya, Cluj, Kazan, Valensiya, Kopenhag, Porto, Voronej, Saraybosna, Bologna, Dubrovnik, Lyon ve Riga olarak açıklandı.