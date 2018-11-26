THY’den İstanbul Havalimanı’na 2 yeni hat

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’ndan Adana ve Trabzon’a da tarifeli uçuş başlatıyor. 29 Ekim’deki açılışın ardından 31 Ekim’den itibaren İstanbul Havalimanı’nda tarifeli uçuşlara başlayan THY, buradaki uçuş ağını genişletme kararı aldı. İç hatlarda Antalya, Ankara ve İzmir’e; dış hatlarda ise Kıbrıs Ercan ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye her gün karşılıklı birer sefer gerçekleştiren THY, yeni seferlerle birlikte İstanbul Havalimanı’ndan günlük uçuş sayısını 14’e yükseltecek. Yolcular İstanbul Havalimanı’ndan Adana ve Trabzon’a 59 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.