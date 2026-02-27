  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Papa’nın Türkiye ziyareti olay olmuştu! Türkiye’nin sessiz sedasız aldığı “Vatikan” kararı ortaya çıktı Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı! Diyetisyenden iftar tavsiyesi: 30 dakikadan önce sofradan kalkmayın! Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu! Hilal Kaplan'dan Erdoğan için olay sözler Manevi arınma mevsimi: Ramazan'da mideyi yormadan hem ruhsal hem fiziksel dinlenme mümkün İstanbullulara “Yarısı Bizden” müjdesi! Tarih verildi: Tüm vatandaşlar yararlanabilecek Beşiktaş'ta enerji patlaması! Geleceğin imzası atılacak!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemesiyle, doğrudan satışta haftalık yumurta limiti 1500’den 2 bin 100 adede çıkarıldı.

#1
Foto - Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi

Küçük üretici tanımı 350 kanatlı hayvana kadar genişletilirken, yumurtaların en geç 28 gün içinde tüketiciye ulaştırılması şartı korundu.

#2
Foto - Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi

Birincil üretim yapan gıda işletmecilerinin doğrudan satışına ilişkin yumurta limitleri yeniden düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelikte Değişiklik” ile haftalık satış sınırı artırıldı.

#3
Foto - Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi

Yeni düzenlemeye göre, bir hayvancılık işletmesinin son tüketiciye ya da yerel perakendecilere doğrudan sunabileceği yumurta miktarı haftada en fazla 2 bin 100 adet olacak. Daha önce bu üst sınır 1500 adet olarak uygulanıyordu.

#4
Foto - Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi

“Küçük miktar” kapsamına giren yumurtalar da yeniden tanımlandı. Buna göre, 350’den az kanatlı hayvana sahip işletmelerden elde edilen yumurtalar küçük miktar sayılacak. Önceki uygulamada bu sınır 250 kanatlı hayvanla sınırlıydı.

#5
Foto - Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi

Öte yandan yumurtaların raf ömrüne ilişkin kurallar da netleştirildi. Yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren en geç 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılacak. Bu sürenin aşılması halinde satış amacıyla piyasada bulundurulamayacak.

#6
Foto - Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi

Tavsiye edilen tüketim tarihi de yumurtlama tarihinden itibaren 28 günü geçemeyecek. Farklı tarihlerde yumurtlanan ürünlerin birlikte satışa sunulması durumunda ise tüketim tarihi belirlenirken en erken yumurtlama tarihi esas alınacak. Ayrıca, doğrudan satış sırasında “tavsiye edilen tüketim tarihi” bilgisinin tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde yer alması zorunlu olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
Gündem

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle paylaşılan gençlik yılları fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İstanbul Valisi..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yargıdaki gecikmelere karşı en sert çıkışlarından birini yaptı.
Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Siyaset sahnesinde boş vaatleri ve tutarsız çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha "balon" çıktı. Bir hafta önce kü..
CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

"Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi. Kararı CHP Genel Merkezi de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23