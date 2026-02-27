Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi

Yeni düzenlemeye göre, bir hayvancılık işletmesinin son tüketiciye ya da yerel perakendecilere doğrudan sunabileceği yumurta miktarı haftada en fazla 2 bin 100 adet olacak. Daha önce bu üst sınır 1500 adet olarak uygulanıyordu.