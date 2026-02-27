  • İSTANBUL
Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

Dünyanın faklı kültürlerinde yer alan en güzel lezzetleri değerlendiren en prestijli platform TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesini yayımladı.

#1
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

Güneşin sıcaklığını ve toprağın bereketini en doğal şekilde sofralara taşıyan domates, pizzadan menemene, en lüks akşam yemeğinden en pratik sandviçlere kadar neredeyse her lezzete tat katıyor.

#2
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

Parlak kırmızı renginin yanı sıra aromatik tadıyla damak çatlatan domatesi mercek altına alan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesiyle gündeme geldi.

#3
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

Lezzet eleştirmenlerinin değerlendirmeleri ve oylamalarla hazırlanan listede İtalyan rüzgarı eserken, Türkiye'nin gururu olan domates de farkını ortaya koydu.

#4
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

İşte, dünyanın en iyi 10 domatesi...

#5
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

VESELAYA SOSEDKA / RUSYA (4.3 Puan) Listeyi 10. sıradan giriş yapan Rusya'nın sevilen domatesi, özellikle salatalarda sıklıkla tercih ediliyor. Sarı renkte, hafifçe yassı ve yanlarında belirgin şekilde çizgili yapıda olan domates, hafif ve tatlı olarak tanımlanıyor.

#6
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

CREOLE TOMATO / ABD (4.3 Puan) Güney Louisiana'nın sevilen bu lezzeti, geç bahar havasıyla yumuşayan, yumrulu, dalında olgunlaşmış, eşsiz renkli bir domates. Bu çeşide, sandviçler ve taze salatalarda sıklıkla rastlamak mümkün.

#7
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

CUORE Dİ BUE / İTALYA (4.3 Puan) Geleneksel İtalyan domatesi olan bu lezzet, tatlı, lezzetli ve şekil olarak yürek şeklindedir. Taze ve pişirilerek yemeklerde kullanılabilen ender tür, özellikle sandviçlerde ve Caprese salatasında tercih ediliyor.

#8
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

PİENNOLO DEL VESUVİO / İTALYA (4.4 puan) Yüzyıllardır İtalya'nın volkanik topraklarında yetiştirilen, sevilen "Vezüv'ün asılı domatesi" olarak bilinen bu lezzet, kalın kabuklarıyla közleme ve kurutma için mükemmel bir seçenek.

#9
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

COSTOLUTO FİORENTİNO / İTALYA (4.4 puan) İtalya'nın bir diğer lezzeti olan bu domates, hem tadı hem de ızgara yapmaya uygun yapısıyla bruschetta ve taze tüketim için ideal.

#10
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

DATTERİNO / İTALYA (4.4 puan) Sicilya kökenli bu domates, büyük salkımlar halinde bulunur ve küçük, kiraz şekliyle dikkat çeker. Bu domates, yüksek şeker içeriği nedeniyle ağırlıklı olarak soslarda ve ezmelerde kullanılır.

#11
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

POMODORO Dİ PACHİNO / İTALYA (4.4 puan) Sicilya'nın Pachino bölgesinde yetiştirilen bu lezzet, kiraz domates çeşididir. Parlak kırmızı rengi, sert dokusu, yüksek şeker içeriğiyle öne çıkan lezzet özellikle deniz ürünleri ve makarnalara tat katıyor.

#12
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

TOMATAKİ SANTORİNİS / YUNANİSTAN (4.5 puan) Ege Denizi'nin güneyindeki Kiklad Adaları'nda yer alan Santorini, Thirasia, Palea Kameni, Nea Kameni, Aspro, Christiani ve Askania adalarında sıklıkla karşımıza çıkan bu lezzet, güneşte kurutmaya çok uygundur ve salatalarda, mezelerde, soslarda kullanılır.

#13
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

POMODORO S. MARZANO / İTALYA (4.5 puan) Listenin zirvesinde İtalya'nın Campania bölgesinden köken alan bir erik domates çeşidi olan Pomodoro S. Marzano yer alıyor. Sosların, pizzaların ve makarnaların kralı olarak bilinen domates, konserve yapımında da tercih ediliyor.

#14
Foto - Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

AYAŞ DOMATESİ / TÜRKİYE (4.3 puan) Türkiye, 'Ayaş domatesi' ile listenin 8. sırasında yer alıyor. Taze tüketim ve özellikle Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu lezzet, kokusu, tadı ve lezzetiyle damak çatlatıyor./ kaynak: haber7

