THY’den iptal iddialarına yalanlama

Türk Hava Yolları’ndan (THY)İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesinde seferlerin iptal edildiğine yönelik iddialara yalanlama geldi. Şirketin basın müşaviri Yahya Üstün, iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“20-23 Haziran tarihlerinde İstanbul kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde herhangi bir iptale gitmeyecek, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”