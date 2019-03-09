THY’den İkram Turizm’e ödül THY, en çok Hac ve umre yolcusu taşıyan turizm acentelerini ödüllendirdi.

Türk Hava Yolları (THY), en çok Hac ve umre yolcusu taşıyan turizm acentelerini ödüllendirdi. Bu acentelerden İkram Turizm adına ödülü şirketin yönetim kurulu üyelerinden Recep Metin Başak aldı. Hacıları, umrecileri ve Kudüs yolcularını kutsal topraklara taşımanın gururunu yaşadıklarını belirten Başak, “Bu süreçte profesyonel ekibi ve dev kadrosuyla yanımızda yer alan; tüm yolcularımızın konforu için çalışıp çabalayan THY’ye teşekkür ederiz” dedi.

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