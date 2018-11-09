THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

THY'den HAVELSAN hamlesi!

Türk Hava Yolları, HAVELSAN şirketinden 5 adet simülatör satın alınacağını açıkladı.

09 Kasım 2018 Cuma 15:57
THY'den HAVELSAN hamlesi!

THY (AO) yönetim kurulu HAVELSAN firmasından toplam 5 adet simülatör satın alınmasına karar verdiğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu, HAVELSAN firmasından iki adet B737MAX ve üç adet A320CEO/NEO tipinde olmak üzere toplam 5 adet simülatörün satın alınmasına karar vermiştir. " ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:57
  1. Aydın
  2. HAVELSAN
  3. THY

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı
    1. Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte..
    2. CHP'de kriz büyüyor! 'Arkalarında kim..
    3. Alüminyum felaket!
    4. Umman Dışişleri Bakanından skandal..
    5. İngiltere Başbakanı Theresa May kaza..
    6. Adana'da bir garip olay! Aynı soyadı..
    7. Zonanın ilacı Göksulu Armudu
    8. Kalkınma Putuna Kurban Sunmak!
    9. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın..
    10. Milli tekvandocu Sena Nur Ertürk..
    11. Theresa May'in konvoyuna saldırı
    12. Türkiye’den Nepal’e İslam Kültür Merkezi
    13. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a..
    14. Tuzun 7 faydası daha..
    15. WhatsApp'ta önizleme dönemi başlıyor
    16. Gaspçı terörü! Suriyeli genç kız..
    17. THY'den HAVELSAN hamlesi!
    18. Akar'dan sert çıkış: Arkanızda kim..
    19. Kola gut hastalığı riskini artırıyor
    20. Galatasaray'dan Drogba'ya teşekkür!
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol