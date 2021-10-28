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Ekonomi THY’den Güney Avrupa’ya seyahat edecekler için kampanya
Ekonomi

THY’den Güney Avrupa’ya seyahat edecekler için kampanya

Türk Hava Yolları (THY), İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan’da bulunan 20 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:26:00 -
THY’den Güney Avrupa’ya seyahat edecekler için kampanya

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı seferlerde 3 Kasım 2021 tarihine kadar satın alacakları biletlerle 15 Kasım 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dahil 139 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecek. İndirimli fiyatlar, THY’nin resmi internet sitesi ve cep telefonu uygulaması üzerinden alınan biletler için geçerli olacak.

Aşılanma oranı yüzde 98

Bu arada THY uçuş ekiplerinin Covid-19 aşısı olma oranı ekim ayı itibarıyla yüzde 98 olarak gerçekleşti. Uçuşlarda aktif görevli olan 16 bin 522 kişilik ekibin 4 bin 743’ü kokpit, 11 bin 779’u ise kabin görevlilerinden oluşuyor. Pilotların 4 bin 624’üne, kabin memurlarının ise 11 bin 505’ine en az 1 doz aşı uygulandı. Pilotların 4 bin 335’ine, kabin görevlilerinin 10 bin 654’üne en az 2 doz aşı yapıldı.

BioNTech öne çıkıyor

Sağlık sorunları, yüksek antikor oranı ve alerji nedenleriyle aşı olmayan çalışanlar ise haftalık PCR testlerinin sonuçlarına göre uçuşlarda görev alıyor. Aşı olan ekiplerin toplam doz sayısı 31 bin 863 olarak ortaya çıkıyor. İki dozu tamamlayan çalışan oranı yüzde 90’ı aşmış durumda. Çalışanlar arasında 4 doz aşı yaptıran 78 kişi bulunuyor. Çalışanların aşı üreticisi tercihinde ise BioNTech ön planda.

Çok uluslu şirket

THY, bulutların üzerinde de çok uluslu bir şirket olma özelliğini taşıyor. Dünyanın dört bir yanından gelenler Türk bayrağının kanatları altında hizmet veriyor. Hal böyle olunca çalışanların aşı tercihi de değişkenlik gösteriyor. Çalışanlardan Hint aşısı Covaxin-Bharat ile Rus aşısı Sputnik yaptıranlar da var. Tercih edilen diğer aşı üreticileri ise Sinovac, Moderna, Johnson and Johnson, BioNTech ve AstraZeneca olarak sıralanıyor.

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