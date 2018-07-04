THY’den global işbirliği

Amex GBT ile 2014-2017 yıllarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde “bölgesel düzeyde” iş birliği bulunan Türk Hava Yolları, bu kez global seviyede bir ortaklığı hayata geçirmiş oldu. Bu anlaşma ile küresel taşıyıcı, Amex GBT’nin en üst seviyede destek vereceği havayollarından biri olmakla birlikte ayrıca, kapsamı genişletilen anlaşma çerçevesinde “Güney Amerika” bölgesini de, Amex GBT ile ortak hizmet alanına dâhil etti.

ORTAK STRATEJİNİN SONUCU

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Amex GBT Yönetim Kurulu Başkanı Greg O’Hara’nın imzaladığı protokol; bölgeselden globale genişletilen iş birliği ile ortak stratejinin global seviyede belirlenmesi ve yönetimler arasında tüm seviyelerde iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

HEDEF: EN ÇOK TERCİH EDİLEN OLMAK

Anlaşmayı değerlendiren M. İlker Aycı, “Amex GBT ve Türk Hava Yolları arasında bu ölçüde önemli bir iş birliği imzalamış olmaktan son derece memnunuz. Kapsamını genişlettiğimiz bu yeni anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu olmayı hedefliyoruz” dedi.