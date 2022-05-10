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Gündem THY'den flaş Hırvatistan açıklaması
Gündem

THY'den flaş Hırvatistan açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Hırvatistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 14:47:00 -
THY'den flaş Hırvatistan açıklaması

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hırvatistan'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine, Hırvatistan'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Hırvatistan'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

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