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Gündem

THY'den flaş Afganistan kararı

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 10:32:00 -
THY'den flaş Afganistan kararı

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilerlemeye başlayan Taliban, kısa sürede hakimiyet alanını genişleterek başkent Kabil'e kadar geldi. Dün de Kabil'e giren Taliban ülke yönetimini ele geçirdi.

Ülkede panik havası hakimken, çoğu Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Uluslararası ajanslar ve dünya medyası Afganistan'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

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