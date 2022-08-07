THY’den engelli yolcular için farkındalık projesi

THY ‘Farklılıklar Değer Katar’ programı kapsamında otizm, demans, kaygı bozukluğu, görme ve duyma güçlüğü gibi görünmeyen engelleri olan misafirlerine sunduğu ayçiçeği yaka kartlarıyla, hem yer hizmetleri çalışanlarının hem de kabin ekiplerinin farkındalığına katkıda bulunuyor. Böylelikle özel ilgiye ihtiyaç duyabilecek misafirlere daha fazla zaman ayrılmasına imkân oluşturuluyor. Dünyada görünmeyen engellerin sembolü olan ayçiçeği yaka kartları, İstanbul Havalimanı’nda iç ve dış hatlarda bulunan özel hizmet kontuarlarından ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi “Türk Hava Yolları olarak sunduğumuz ayrıcalıklı seyahat deneyimini geliştirirken misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanıyor, bu yönde projeler üretiyoruz. Bu sayede, farklı kültür ve coğrafyalardan her gün yüzbinlerce misafirimizi yüksek memnuniyet oranıyla gökyüzünde ağırlıyoruz. Dünyada en çok ülkeye uçan ve uçtuğu her noktanın keşfedilmeyi bekleyen değerleri olduğuna inanan havayolu olarak, bulutların önündeki engelleri kaldıracak hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Görünmez engellere sahip yolcular artık güvenle seyahat edecek

Projede birlikte çalışılan Hidden Disabilities Firması CEO’su Paul White ise “Türk Hava Yolları’nın Görünmeyen Engeller Ayçiçeği global ağına katılmasından memnuniyet duyuyoruz. Eğitimimizi 17 bin personeline sunma başarısına imza atan Türk Hava Yolları, havacılığı erişilebilir kılma kararlılığını yüksek düzeyde gösteriyor. Görünmez engellere sahip yolcular, Türk Hava Yolları ailesinin nezaketi, anlayışı ve ihtimamı ile karşılanıyor ve dünyanın 129 ülkesine güvenle seyahat edebiliyor” diye konuştu.