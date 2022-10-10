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Spor THY'den dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na büyük jest!
Spor

THY'den dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na büyük jest!

Türk Hava Yolları, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na jestte bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ""(Bizim Çocuklar) ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için 'Miles & Smiles Elite Kart' düzenleyecek, kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 18:14:00 -
THY'den dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na büyük jest!

Türk Hava Yolları, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na jestte bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ""(Bizim Çocuklar) ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için 'Miles & Smiles Elite Kart' düzenleyecek, kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz." dedi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında rakibi Angola'yı yenip şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na 200 bin mil hediye edecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre şirket, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan (2) ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-1 yenerek Türkiye'ye gurur yaşatan ay-yıldızlı ekibin oyuncuları ile teknik heyetine aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin mil hediye etme kararı aldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulanan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, dünya şampiyonu unvanıyla Türk bayrağını zirvede dalgalandıran Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bolat, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. 'Bizim Çocuklar' ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için 'Miles & Smiles Elite Kart' düzenleyecek, kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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