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Ekonomi THY’den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
Ekonomi

THY’den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa rotalarında gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 21:45:00 -
THY’den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Doğu Avrupa’da 17 noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türk vatandaşları, 20 Ekim’e kadar bilet satın alabilecek. Yolcular, satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-31 Mart 2023’de Köstence’ye 109, Bükreş ve Varna’ya 119, Sofya ve Cluj’a 129, Prag, Tiflis ve Batum’a 139, Budapeşte’ye 149, Kişinev’e 159, Gence ve Nahçıvan’a 169, Varşova, Riga ve Vilnius’a 179, Bakü ile Tallinn’e 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY’nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla beraber, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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