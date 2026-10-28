Şebekeye gerek kalmayacak: İstanbul Havalimanı’nda stratejik su projesi

"İSTANBUL'UN SU STRESİNE DAİR YARATTIĞIMIZ ETKİYİ DE AZALTMIŞ OLUYORUZ": İGA Çevre ve Su Yönetim Müdürü Hayri Saner Toksöz ise atık su arıtma tesisinin 15 bin metreküp kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Tesiste geri kazanılan suyu ihtiyaç doğrultusunda bahçe sulama sistemi ve soğutma kuleleri için kullandıklarını dile getiren Toksöz, su stresinin günümüzde önemli risklerden biri olarak değerlendirildiğine dikkati çekti. Toksöz, bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nın sürdürülebilirlik stratejisinin içerisinde de suyun önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayarak, "Aslında sadece operasyonel anlamda bir su geri kazanımı sağlamış olmuyoruz, aynı zamanda İstanbul halkına ve İstanbul'un su stresine dair yarattığımız etkiyi de azaltmış oluyoruz, bu da bizim için çok önemli bir konu. Böylelikle de aslında hem İstanbul Havalimanı'nın suyla ilgili risklerini azaltmış olurken aynı zamanda da temiz kaynak suyunu kullanmadığımız için İstanbul'un temiz su kaynakları üzerindeki etkisini de azaltmış oluyoruz." şeklinde konuştu.