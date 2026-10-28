Şebekeye gerek kalmayacak: İstanbul Havalimanı’nda stratejik su projesi

"SUYU STRATEJİK BİR DEĞER OLARAK GÖRÜYORUZ": İGA Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kerrar, su yönetimini en başından itibaren kullan-at anlayışıyla değil, mümkün olduğunca sistem içinde yeniden kazanılacak ve tekrar kullanılacak şekilde planladıklarını söyledi. Kerrar, terminalden teknik tesislere, temizlikten peyzaj alanlarına kadar farklı noktalarda farklı kalitede suya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Buna göre suyun tüketilmesinden arıtılmasına, yeniden kullanılmasına kadar bütüncül bir planlama yaptık. Su yönetiminde üç temel yaklaşımımız var. Bunlardan birincisi su tüketimini azaltmak, verimliliği artırmak ve doğru yerde ihtiyaca uygun su kullanmak. İkincisi şebeke suyuna bağımlılığı mümkün olduğunca azaltmak. Üçüncüsü de atık suyu en yüksek oranda geri kazanmak ve tekrar kullanmak." diye konuştu. Su yönetiminin yalnızca geri kazanım sürecinden ibaret olmadığını vurgulayan Kerrar, havalimanı işletmecisi olarak suyun dağıtılması, kalite kontrolü, atık suyun toplanması, arıtılması ve yeniden kullanıma hazırlanmasına kadar birçok süreci birlikte yönettiklerini ifade etti. Kerrar, İGA bünyesinde kurulan laboratuvar aracılığıyla havalimanındaki su kalitesini takip ettiklerini belirterek, "Su şartlandırma kontrol laboratuvarımız aracılığıyla kullanma suyu ile iklimlendirme sistemlerinde kullanılan suların kalite kontrollerini gerçekleştiriyoruz." dedi.