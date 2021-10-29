THY’den büyük başarı

Türk Hava Yolları (THY) bin 66 uçuşla 2’nci, Lufthansa 808 seferle 3’üncü sırada yer aldı.



Pegasus da 390 uçuşla 10’unculuğu elde etti.

Stratejik anlaşma

Öte yandan THY ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında 2022-2024’ü kapsayan stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı. Bildirgeye göre birlik üyesi şirketler uçuşlarını THY markasıyla yapmaya devam edecek.



BVMW de THY’ye icra edeceği operasyonlar için uygun bir platform sağlamayı sürdürecek.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, BVMW’yle stratejik iş birliğine 2022-2024 yılları arasında da devam edeceklerini belirtti. Aycı, imzalanan yeni anlaşmayla kurumsal segmentteki hacimlerini küresel ölçekte en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, “Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak iş dünyasından değerli misafirlerimizi dünyanın en çok ülkesiyle buluşturmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Önemli iş birliği

BVMW Başkanı Markus Jerger ise “Dünyanın en önemli havayollarından biri ile stratejik iş birliği içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

THY, bünyesinde 10 binin üzerinde KOBİ barındıran, yılda ortalama 2 bin etkinlik gerçekleştiren BVMW’yle 2017 yılından beri çeşitli kapsamlarda iş birliğine gidiyor ve stratejik çalışmalar yürütüyor.