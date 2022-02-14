THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni adresi belli oldu

Hindistan'ın sanayi devi Tata Grubu'nun sahibi Tata Sons, Türk Hava Yolları'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı Hindistan Havayolları'nın CEO'su ve Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu.

Açıklamada, "Yönetim kurulu, İlker Aycı'nın Air India CEO'su ve Genel Müdürü olarak atanmasını gerekli müzakerelerin ardından onayladı. Bu atama, gerekli düzenleyici onaylara tabidir" denildi.

'THY'nin başarısına öncülük etti'

Tata Sons Başkanı Natarajan Chandrasekaran, Aycı'nın adaylığıyla ilgili Hindistan Havayolları yönetim kurulu toplantısına katılmasının ardından, şu açıklamayı yaptı:

"İlker, orada görev yaptığı süre boyunca Türk Hava Yolları'nın bugünkü başarısına öncülük etmiş bir havacılık sektörü lideridir. İlker'i Air India'yı yeni çağa taşıyacağı Tata Grubu'na almaktan mutluluk duyuyoruz."

'İkonik bir havayoluna liderlik etme ayrıcalığı'



1 Nisan 2022'de göreve başlayacak Aycı da yeni görevini şu sözlerle duyurdu:

"İkonik bir havayoluna liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten ve Tata Grubu'na katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum .Air India'daki meslektaşlarım ve Tata Grubu'nun liderliği ile yakın bir şekilde çalışarak, Hint sıcaklığını ve misafirperverliğini yansıtan benzersiz bir üstün uçuş deneyimi ile Air India'yı dünyanın en iyi havayollarından biri yapmak için güçlü mirasından yararlanacağız."

69 yıl sonra geri aldılar



Ekim 2021'de Tata Grubu'nun hükümetten 69 yıl sonra geri devraldığı Hindistan Havayolları, grubun bünyesindeki üçüncü havayolu markası konumunda. Hindistan Havayolları ülke içindeki havalimanlarında 4400 yurtiçi ve 1800 uluslararası iniş ve park slotu ile ülke dışında 900 slotu kontrol ediyor.