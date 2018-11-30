0553 313 94 23

THY’den 5 bininci Moskova seferi

THY, Rusya’nın başkenti Moskova’ya bu yıl 5 bininci seferini gerçekleştirdi.

30 Kasım 2018 Cuma 10:39
THY’den 5 bininci Moskova seferi

Türk Hava Yolları (THY), Moskova’daki Vnukovo havalimanından bu yıl gerçekleşen 5 bininci seferini törenle kutladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo havalimanında düzenlenen törene, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, THY Moskova Genel Müdürü Turan Yardımcı ile çok sayıda davetli katıldı.

Diriöz, açılış konuşmasında, “Türk Hava Yolları, dünyanın en hızlı gelişen havayollarının başında geliyor ve bu da bize büyük bir gurur veriyor. İstanbul’daki yeni havalimanı ile birlikte, THY Rusya’daki varlığını daha da güçlendirecektir” dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte kutlama için özel yapılmış olan pastayı kestiler.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:39
  1. İstanbul
  2. Hüseyin Diriöz
  3. THY
  4. Türk Hava Yolları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    1. Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    2. Şampiyonlar Ligi elemesinden 3. Lig'e
    3. Bakan duyurdu: Plastik poşetler paralı..
    4. "İYİ Parti, HDP ile ittifak yapıyor"
    5. GRAFİKLİ - Beşiktaş Norveç'te zoru..
    6. YÖK'ten tarihi karar! Üniversitelere..
    7. Akit dün duyurmuştu... Skandallar..
    8. "Türkiye İslam dünyasının vicdanının..
    9. ‘Pardon’ diyen yargı istemiyoruz
    10. Türkiye 10 ayda 41 milyondan fazla..
    11. Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı..
    12. Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın..
    13. HDP Mersin belediye başkan adayları..
    14. Döviz kurları
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. PKK’nın çirkin yüzü: Tecavüz
    17. ANALİZ - İsrail’in ‘B' Planı:..
    18. FETÖ'nün "finansör" şüphelisi yakalandı
    19. "Ekonomideki dengelenme eğilimi..
    20. ABD onayladı! 2 ülkeye silah satılacak
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!