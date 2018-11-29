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THY'den 5 bininci Moskova seferi

29 Kasım 2018 Perşembe 17:02
THY'den 5 bininci Moskova seferi
MOSKOVA (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Moskova’daki Vnukovo havalimanından bu yıl gerçekleşen 5 bininci seferini törenle kutladı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo havalimanında düzenlenen törene, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, THY Moskova Genel Müdürü Turan Yardımcı ile çok sayıda davetli katıldı.
Diriöz, açılış konuşmasında, “Türk Hava Yolları, dünyanın en hızlı gelişen havayollarının başında geliyor ve bu da bize büyük bir gurur veriyor. İstanbul’daki yeni havalimanı ile birlikte, THY Rusya’daki varlığını daha da güçlendirecektir.” dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte kutlama için özel yapılmış olan pastayı kestiler.
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:02
  1. Moskova
  2. Rusya
  3. THY

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