THY’den 15 girişime destek
Türkiye’nin önde gelen erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub, StartersHubXO hızlandırma programına kabul edilen 15 girişimi kapsayan programı, aralarında THY’nin de bulunduğu çözüm ortaklarının katılımıyla tanıttı.06 Temmuz 2018 Cuma 10:44
Bu yıl BSH Ev Aletleri, Unilever ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ile gerçekleştirilen StartersHubXO programı, “Bağlantılı Yaşam ve Akıllı Evler”, “Yaşam Bilimleri” ve “Seyahat ve Havacılık Hizmetleri” alanlarına odaklanıyor. İlk aşamada 20 bin dolar ön sermaye, mentorluk, network ve program ortaklarıyla birlikte proje geliştirme imkanları sunan StartersHubXO 2018, 6 ay sonunda programı başarıyla tamamlayan girişimlere 250 bin dolara varan yatırım imkanı sağlayacak.
THY Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, “Kendi içimizde dijital inovasyon ekibi kurduk. Global bir şirket olduğumuz için yurt dışından başladık. THY, Türkiye içinde de start-upları desteklemesi gerektiğinin farkındaydı. Şunu farkettik ki Türkiye olarak biz dışarıdaki olgunluğa ulaşmış durumdayız” dedi.
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