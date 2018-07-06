THY’den 15 girişime destek

Bu yıl BSH Ev Aletleri, Unilever ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ile gerçekleştirilen StartersHubXO programı, “Bağlantılı Yaşam ve Akıllı Evler”, “Yaşam Bilimleri” ve “Seyahat ve Havacılık Hizmetleri” alanlarına odaklanıyor. İlk aşamada 20 bin dolar ön sermaye, mentorluk, network ve program ortaklarıyla birlikte proje geliştirme imkanları sunan StartersHubXO 2018, 6 ay sonunda programı başarıyla tamamlayan girişimlere 250 bin dolara varan yatırım imkanı sağlayacak.

THY Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, “Kendi içimizde dijital inovasyon ekibi kurduk. Global bir şirket olduğumuz için yurt dışından başladık. THY, Türkiye içinde de start-upları desteklemesi gerektiğinin farkındaydı. Şunu farkettik ki Türkiye olarak biz dışarıdaki olgunluğa ulaşmış durumdayız” dedi.