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Ekonomi THY’den 129 TL’ye uçuş fırsatı
Ekonomi

THY’den 129 TL’ye uçuş fırsatı

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan kampanya düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 13:28:00 -
THY’den 129 TL’ye uçuş fırsatı

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2021-9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129.99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek. Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye THY web sitesinden ulaşılabilecek.

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