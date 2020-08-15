THY’de pandemi zararı

Geçen sene aynı dönemde şirket 133 milyon TL net kâr açıklamıştı. Beklenti ise 2.13 milyar TL seviyesindeydi. Şirketin 2020 yılının ilk yarısında toplam net zararı 4 milyar 257 milyon TL oldu. THY’nin ikinci çeyrek satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 düşüşle 6.18 milyar TL olurken yılın ilk yarısındaki toplam satış 21.5 milyar TL olarak gerçekleşti. COVID-19 salgını nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında yurt içi ve yurt dışı seferlerini iptal eden THY, seferlerine Haziran ayında sınırlı olarak başlamıştı.