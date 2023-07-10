  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Gönlünüzden ne kopuyorsa atın kasaya’ Muharrem İnce fırsatı kaçırmadı

ABD'li vekillerden böyle küstahlık görülmedi! Tutumları gündeme oturacak: Türkiye'ye F-16 vermeyin

Dünyaca ünlü analist paylaştı! Piyasadaki altının artışına dair analizi: Altın şimdi bu rakamlara oynuyor

TOGG gündeme yine damga vurdu, BMW'nin imdadına yetişti: Yardım eden o oldu! Görüntüler ortaya çıktı!

ABD mahkemesinden emsal! LGBT'ye ilk tokat vuruldu

Namaz ile alay eden karaktersiz hakkında karar verildi!

Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu

Neresi olduğunu duyunca şaşıracaksınız! Görenler Kapadokya sanıyor ama…

Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

CHP'li belediyede yeni kriz! Mason Tunç Soyer İzmir'i öyle bir bataklığa sürükledi ki...
Gündem THY'de güzel şeyler oluyor! Pilotlara namaz düzenlemesi
Gündem

THY'de güzel şeyler oluyor! Pilotlara namaz düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2023-07-10 06:35:00 -
THY'de güzel şeyler oluyor! Pilotlara namaz düzenlemesi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, LinkedIn'de bir kullanıcının konuya dair sorusu üzerine THY'de kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için bir düzenleme getirileceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, LinkedIn'de bir kullanıcının konuya dair sorusu üzerine THY'de kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için bir düzenleme getirileceğini açıkladı.

Şirket'te "başörtüsü ve sakal özgürlüğü" istediklerini belirten kullanıcıya verdiği yanıtta Bolat, sakalın tali bir mesele olduğunu ancak kokpitte ve kabinde namaz kılmak isteyen THY çalışanları için bir kural getirileceğini söyledi.

Bolat'ın mesajının tümü şöyle:

"Fenerbahçeli kardeşim, "tek söz sahibi" diyerek İcra Komitesinde çalıştığım 4 arkadaşıma, Yönetim Kurulunda çalıştığım 8 arkadaşıma haksızlık ediyorsun. Başörtüsü konusunda 2005 yılında Beyoğlu'nda kızlarına üniversite sınavına girebilmek için peruk aramak zorunda kalan bana lütfen ayar verme. Sakal onun yanında daha tali bir mesele. Önce kokpitte ve kabinde namaz görevini ifa etmek isteyenlerle ilgili kural geliyor. Hatırlattığın için teşekkürler."

THY rekor kırdı: 300 bini geçti
THY rekor kırdı: 300 bini geçti

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

THY rekor kırdı: 300 bini geçti

THY'ye bir ödül daha THY, ‘En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu’ oldu.
THY'ye bir ödül daha THY, ‘En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu’ oldu.

Ekonomi

THY'ye bir ödül daha THY, ‘En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu’ oldu.

THY'den gururlandıran başarı
THY'den gururlandıran başarı

Ekonomi

THY'den gururlandıran başarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23