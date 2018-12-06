THY, zamanında kalkışta yüzde 94’ü yakaladı

Türk Hava Yolları (THY), önceki gün icra ettiği seferlerde yüzde 94,1 zamanında kalkış oranını yakalamayı başardı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, “THY, zamanında kalkıyor. Salı günü seferlerimizi yüzde 94,1 oranında zamanında gerçekleştirdik. Sizleri emniyet ve konforla gideceğiniz yere zamanında ulaştırmaktan mutluyuz. THY sizlerin gururu” ifadelerini kullandı.