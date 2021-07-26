THY yüzde 76.6 doluluk oranına ulaştı

Öte yandan 9 günlük bayramı memleketlerinde, yurt içi ve dışındaki tatil merkezlerinde geçirenler, dün sabah saatlerinden itibaren tarifeli seferlerle İstanbul’a dönüş yapmaya başladı.

Pandemi döneminin en yüksek seferi

Bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala kentteki 2 havalimanının özellikle iç hatlar terminallerinde yolcu hareketliliği yaşandı. İstanbul Havalimanı’nda bagaj bantları ile terminal çıkış kapılarında yoğunluk gözlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İGA hijyen timleri, yolculara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul Havalimanı’nda önceki gün 1061 uçuş ile 148 bin 337 yolcunun seyahat ettiği belirtildi. Türk Hava Yollarının (THY), dün 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ile yolcu sayısına ulaştı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, uçaklarındaki her 4 koltuktan üçünde yolcularının olduğunu belirtti. Türk Hava Yollarının yeniden hayal ettikleri noktada olduğunu kaydeden Üstün, “Bugün (dün) 216 bin misafirimizi 1397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan, önceki gün toplam 667 sefer icra edilirken hava trafiğinin 340’ı geliş, 327’si ise gidiş seferleri olarak kayıtlara geçti. Havalimanında, önceki gün 106 bin 463 yolcuya hizmet verildi. Böylece, pandemi dönemi ile 2021’in en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı. Dün de yoğunluk gözlenen havalimanında planlanan uçuş sayısı 690 olarak açıklandı. Havalimanında, geliş için planlanan uçuşun 353, gidiş için ise 337 olduğu bildirildi.