THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "THY,Bayramda 2 milyon yolcu taşıyacak"

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacaklarını açıkladı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı,Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer üst düzey yöneticilerle Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul Havalimanı muhabirleri derneğini ziyaret etti.

Aycı burada yaptığı açıklamada Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacaklarını söyledi.

24 adet Boeing 737 Max uçaklarının yerde olduğunu hatırlatan Aycı, "12 tanesi burada yerde, 12 tanesi de uçak üreticisinin fabrikasında bekliyor. Bu 24 uçağın bu yaz filomuzda uçması bekleniyordu. Ancak Max’lerin bütün dünyada uçuş yasağı olmasıyla birlikte bu uçakları uçuramayıp 339 uçak içinde 24 uçak eksik operasyon yapıyoruz. Ama buna rağmen şu an burada dün itibarıyla yapmış olduğumuz 522 seferle gidiş seferiyle Atatürk Havalimanı’ndaki sayıyı tekrar etti. Eğer bu 24 uçak da sefer de olsaydı 522’değil 600’ün üzerinden sefer yaparak bir rekoru daha kırmış olacaktık." diye konuştu.

Atatürk Havalimanı’nı geçtik

Kurban Bayramı’nda yolcu rakamlarında Atatürk Havalimanı’nı geçtiklerini vurgulayan Aycı, "Çok iyi performans gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı’nı geçmiş durumdayız. Bu müjdeyi de vereyim. İç hat lokal yolcuda 21 bin yolcu taşıdık. Bu Atatürk Havalimanı’nda 19 bindi. Dış Hatlar’da da 25 bin yolcu taşıdık, bu sayı da Atatürk Havalimanı’nda 22 bindi. Geri kalanı da transit yolcu olmak üzere bugün 97 bin yolcumuz var. Eksik uçakla operasyon yapmamıza rağmen Atatürk Havalimanı’ndaki rakamları geçmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Boeing 737 MAX problemi nedeniyle yüzde 9 kapasite kestik

Boeing 737 MAK uçaklarının yerde olması nedeniyle yüzde 9 kapasite kestiklerini söyleyen Aycı, ”Gerek sosyal medyada gerek fısıltı gazetesinde yayılan haberler, dedikodular ve yanlış haberleri düzelmek isterim. 24 eksik uçak eksik uçtuğumuzdan dolayı yüzde 9 kapasite kesmiş durumdayız.Bu bayramda 176 ilave seferimizi koyarak bunu ihmal etmedik. Elimizdeki uçakları maksimum kullanarak, yine yurt içi ve yurt dışından gelen talebe cevap vermeye çalışıyoruz. THY, Max probleminden dolayı yüzde 9 uçuş kesti acaba diğer hava yolları ne yapıyor. Türk Hava Yolları dışında kayan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20. Max sorunun ağırlıklı olarak yaşayan şirket biziz. Biz buna rağmen minimumda kapasiteden mecburi olarak kapasiteden feragat etmiş olmamıza rağmen yüzde 20 oranında kapasite kesen diğer hava yollarının durumunun da takdiri kamuoyuna ve diğer yöneticilere bırakıyorum. Uçuş ağımıza yeni şehirler de ekledik. Siirt’i yeniden açarak, Zonguldak’a yeniden uçarak, özellikle İzmir ve Şanlıurfa’ya yeni uçuşlar koyarak uçuş ağımızı genişletmeye devam ediyoruz” dedi.

"MAX’ların açığını kapatmak için uçak tedarik edeceğiz"

Boeing 737 MAX’ların filoya yaşattığı sorunu 2020 yılında yaşamamak için uçak tedarik edeceklerini söyleyen Aycı, ”Dün yaptığımız son yönetim kurulu toplantımızda, değerlendirmemiz yaptık ve bayramdan sonra bu kapasite eksikliğini 2019’dan sonra 2020 yılında tekrar yaşamamak ve bunu da yolcularımıza yaşatmamak için tüm şehirlerimize buradan müjdeyi vereyim. Adımlarımızı bayramdan sonra atarak uçak tedariği eksiğimizi tamamlamak suretiyle mutlaka 2020 yılında daha sağlam bir kapasiteyle uçarak yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Bizim atacağımız bu adımlara karşı diğer şirketlerin ne yapacağını merak ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Uçak bilet fiyatları için yapılan eleştiri

Bilet fiyatlarıyla ilgili yapılan eleştirileri elma ile armutu kıyaslamak olduğunu söyleyen Aycı, şunları söyledi:

"Uçak bileti fiyatlarıyla ve haksız eleştiriler. Özelikle bir low cost hava yolu şirketinin ekonomi klas uçuşuyla bizim başka bir uçuşumuzu karşılaştırmak suretiyle elma ile armutu karşılaştırakak Türk Hava Yollarına fiyat spekülasyonu yapanların ne kadar haksız eleştireler yaptığını paylaşıyorum. Bugün baktığımızda 2013 yılında konan tavan fiyat uygulamasıyla iç hatlarda 299 TL bir fiyat uygulamaları vardı. Bugün bu taban fiyatı şuanda turizm bölgelerinde 399 TL, diğer tüm şehirlerimizde ise 372 TL olarak uygulanmakta. İstanbul-Diyarbakır uçuş fiyatı şuan 340 ile 360 TL arasında kalıyor. Otobüs fiyatı ile karşılaştırdığımızda bu gün otobüs ile seyahat etmeniz 200 TL’dir. Otobüsle seyahatin ne kadar uzun ve zor olduğunu biliyorsunuz. Seyahat sürecinde ihtiyaç molalarında harcanan ek giderlerle ilgili harcamaları da kattığınızda uçak biletiyle arasında makas son derece daralıyor. Bu anlamıyla konforlu, güvenli, sür’atlı bir şekilde hava yolu icra edilen bir yolculukta, 2013 ile bugünü kıyasladığınızda hava yolu biletleri ile 2013 ve bugünü kıyasladığınızda yakıta gelen tüm zamlara dahil ve hava yolu şirketlerinin özelikle maliyetlerinin yaklaşık 4’te 3’ün net bir şekilde dövize bağlı olduğunu göz önüne aldığınızda aradaki farkın ne kadar küçük olduğunu takdirinize bırakıyorum. Vatandaşlarımız için yurt içinde de yurt dışı uçak biletlerindeyapılması gereken en güzel şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Makul fiyatla uçuran şirket olmaya da devam edeceğiz”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, açıklamalarının ardından çalışanlar ve yolcuların bayramını kutladı.