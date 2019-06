THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’dan ilk çeyrek değerlendirmesi

Türk Hava Yollarının (THY) bu yılın ilk çeyrek performansını değerlendiren THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Sene sonu bilançosu çıktığında THY’nin bilinen, alışılan performansını ve başarısını zaten göreceğiz. Üçüncü çeyrek performansına zaten bu yansıyacak. Önümüzde ileri rezervasyonlara baktığınızda zaten net olarak görüyoruz” dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nda görevli basın mensupları ile bir araya gelerek, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili süresince THY’nin sergileyeceği operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aycı’ya THY’nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve üst düzey yöneticiler eşlik etti. Bayramda yolcu talebinin olumlu seyrettiğini belirten Aycı, İstanbul Havalimanı’nda henüz 7 hafta önce tam kapasiteye geçilmesine rağmen zamanında kalkış oranının yüzde 90’ların üzerine çıkıldığını vurguladı.

Bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşınacak

Aycı, “THY bayram boyunca 14 bin 311 sefer gerçekleştirecek ve 2 milyona yakın yolcu taşıyacak. Şuana kadar bize gelen rakam 1 milyon 927 bin civarında ama talebin bayram sonuna doğru biraz daha artmasıyla birlikte bu rakam 2 milyonu da geçebilir. Özellikle dün itibariyle bu havalimanından 7’inci haftamızda bir gururu daha yaşadık. 501 kalkış gerçekleştirdik. Buranın kalkış rekorunu da kırmış olduk. Bu anlamıyla da dün yüzde 85 dolulukla seferlerimizi icra ettik” dedi.

“7’inci haftada bu performansı hep birlikte yakalamak Türk sivil havacılığı için gururdur”

İstanbul Havalimanı’nın henüz 7 hafta önce tam kapasiteyle devreye alınmasına rağmen zamanında kalkış oranının yüzde 90’ların üzerine çıkıldığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu ifade eden İlker Aycı, “7’nci haftada bu performansı hep birlikte yakalamak Türk sivil havacılığı için de, Türk Hava Yolları için de, İstanbul Havalimanı için de bir gururdur. Bunu gururla ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız her an görevinin başındadır. Yolcularımızın her türlü sıkıntısıyla ilgili konularda işlerinin başındalar. Yolcuların huzurlu bir bayram tatiline gidip gelmeleri için burada azami gayret gösteriliyor” şeklinde konuştu.

Yolculara ‘kıymetli eşya’ uyarısı

Yolculara kıymetli ve hassas eşyalarını valizlerine koymamaları tavsiyesinde bulunan Aycı, “Özellikle yeni havalimanının tanınması, keşfedilmesi açısından yolcularımızdan ricamız hep bir miktar daha erken gelmeleri üzerine olmuştu. Bunu da başarıyla uyguladılar. Bir ricamız da özellikle bavullarında lütfen kıymetli eşya taşımasınlar. Kıymetli eşyanın taşıma yöntemleri bellidir. Şirketimizle irtibat kurarak kıymetli eşyalarını daha farklı yöntemlerle normal valizlerine koymadan taşımalarını rica ediyorum. Elektronik ve ziynet eşyalarına özellikle dikkat etmelerini istiyorum ki bayrama mutluluk içerisinde gidip gelerek yaşasınlar diye. Bizler büyük bir keyifle onları yolcu ettik. Şuan itibariyle doluluklarımız ve sefer sayımız arife günü itibariyle gidişler çok arttığı için bugün bir miktar daha aşağıda. En yoğun günümüzü 1,2 ve 3 Haziran’da yaşadık. Dönüşleri de büyük bir heyecanla bekliyor olacağız” dedi.

Boeing 737MAX tipi uçaklar ne zaman uçabilecek?

Boeing 737MAX tipi uçakların yere indirilmesi sonrası konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Boeing Ticari Uçakların Başkanı ve CEO’su Kevin McAllister ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgiler veren THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “THY’nin bu anlamdaki kayıplarını ve çektiği sıkıntıyı paylaştık. Tabii bu takdir edersiniz ki MAX sahibi olan bütün dünyadaki şirketlerin ortak sorunu şuanda. Bu açıdan onlar da bu sürecin biran önce açığa kavuşturulup uçakların uçurulabilmesi hususunda gerekli çalışmalarını yürütüyorlar. Onların bize söylediklerine göre benim edindiğim izlenim kesin olmayan bir bilgi olmakla birlikte Ağustos ayına kadar uçakları havalandırmak için ellerinden geleni yapacağını söylüyorlar. İlgili otoritelerden onay almadan bu uçakları bizim zaten uçurmamız mümkün değildir. İlgili otoritelerden onay alındıktan sonra ve sistemik anlamda bu onaylar geldikten sonra dünyadaki tüm uçaklarla birlikte biz de uçaklarımızı uçuracağız. Ama bu süre içerisinde özellikle Nisan ayında kapasite kesmiştik. Uçuş sayısında azalmalar olmuştu. Çünkü taşınmanın getirdiği kapasite sınırlandırmasından dolayı adım adım artırmıştık. Tabii ondan sonra gelen Ramazan ayıyla birlikte bir miktar yoğunluklar vardı. Bu anlamıyla MAX’lerin sıkıntısını iyi yönettik ama bayram sonrası gelecek olan yaz yoğunluklarının devam etme sürecinde özellikle Haziran ayının ikinci yarısı ve Temmuz ayında meydana gelecek olan süreci yönetmek mecburiyetindeyiz. Ümidimiz bir an önce bu sürecin tamamlanması. Kayıplarımızın telafisi noktasında da iki taraf da çok iyi niyetli olarak ve çok boyutlu görüşmeler çerçevesinde bunu yürütüyoruz, çok sık görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dreamliner uçaklarımız uzun menzilde bize çok ciddi avantajlar getirecek”

THY filosuna ilk kez Haziran ayı sonunda dahil olmaya başlayacak geniş gövdeli uçak sınıfındaki Boeing 787 Dreamliner uçakların operasyonlarda büyük avantaj sağlayacağını kaydeden Aycı, “Dreamliner uçakların gelişine çok az kaldı. Bu anlamıyla hepimiz çok heyecanlıyız. Haziran’da filomuza katılacak olan bu yeni geniş gövdeli uçaklarımız uzun menzilde bize çok ciddi avantajlar getirecek. Yeni konfigürasyonumuzu yolcularımızla tanıştıracağız. Kabin kıyafetlerimiz de bu yaz içerisinde tüm filoda görülmeye başlanacak” diye konuştu.

“Sene sonu bilançosu çıktığında THY’nin alışılan başarısını göreceğiz”

THY’nin 2019 yılı birinci çeyrek performansını da değerlendiren Aycı, “Uzun yıllardaki periyotlara baktığınız zaman ilk çeyreklerin hep mevsimsellik etkilerinin en fazla görüldüğü ve kaybın en fazla olduğu çeyrek olarak kaydedildiğini hepimiz biliyoruz. Bu yılki kaybımız 2017 ve diğer yıllarla çok benzer. Bu anlamda ekstra bir kayıp da yok. Genel olarak dövizdeki kur hareketlerinin bir miktar bilançomuzda etkisi var. Ama özellikle uzun dönemli baktığınızda bunlar birbirini dengelediği için uzun dönemli bilançolarda çok daha iyi olacağınızı biliyorsunuz. Sene sonu bilançosu çıktığında da THY’nin bilinen, alışılan performansını ve başarısını zaten göreceğiz. Üçüncü çeyrek performansına zaten bu yansıyacak. Önümüzde ileri rezervasyonlara baktığınızda zaten net olarak görüyoruz” dedi.