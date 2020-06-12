Thy, Yeniden Avrupa Semalarında

Akit Ekonomi

Havalimanında yeniden başlayan ilk yurt dışı uçuşu Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki AnadoluJet’in tarifeli seferiyle saat 08.40’ta Londra’ya gerçekleşti. Bu uçuşu 08.50 Amsterdam, 09.10 Düseldorf seferleri takip etti. AnadoluJet’in yurt dışı uçuş planlamaları kapsamında Berlin, Stuttgart, Frankfurt ve Münih’e de uçuşlar gerçekleştirilecek. Bu seferlere, karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular alınabiliyor.

Sunexpress dış hat uçuşlarına başladı

Alman havayolu şirketi Lufthansa ve THY’nin ortak girişimi olarak kurulan SunExpress de yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak önceki gün itibarıyla kademeli olarak dış hat uçuşlarını başlattı. Şirket, özel izinler çerçevesinde Ankara’dan Düsseldorf’a, Antalya’dan Hamburg’a, İzmir’den Zürih’e gerçekleştirdiği uçuşlar ile Ankara, Antalya ve İzmir’den dış hat uçuşu düzenleyen ilk hava yolu oldu.

Kısıtlamalar adım adım kalkıyor

SunExpress, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce getirilen sağlık önlemleri çerçevesinde dış hat uçuşlarına başladığı ilk gün İzmir’den 9, Antalya’dan 7 ve Ankara’dan 3 Avrupa şehrine karşılıklı olarak toplamda 38 uçuş gerçekleştirdi. Avrupa ülkelerinde hala uygulanmakta olan ve gelecek günlerde kaldırılması beklenen seyahat kısıtlamaları çerçevesinde şu an için sadece AB vatandaşlarının yanı sıra Avrupa’da oturma izni, çalışma izni veya aile birleşmesi amacıyla D tipi pasaportu olan Türk vatandaşlarının kabul edildiği bu uçuşlar, gelecek günlerde genişletilerek güncellenecek.