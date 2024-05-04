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Ekonomi THY yeni kabin memuru alacak
Ekonomi

THY yeni kabin memuru alacak

Yeniakit Publisher
2024-05-04 12:08:00 -
THY yeni kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı.

Kabin memuru adayları için açılan “Take-Off Kabin” ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya’daki THY Uçuş Akademisi’nde 2 aylık eğitime katılacak.
Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak. “Take-Off Kabin” ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY’nin “kariyer.thy.com” internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

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