THY yangın bölgelerinde biletleri ücretsiz değiştirecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı. Biletleme tarihi 29 Temmuz öncesi olan yolcular, 6 Ağustos’a kadar ücretsiz değişiklik ve iade hakkından yararlanabilecek.

Pegasus'tan ücretsiz değişiklik ve iptal hakkı

Pegasus Hava Yolları, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere varışlı, bu illerden kalkışlı ve aktarmalı uçuşu olan yolcularına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu. Pegasus Hava Yolları’nın sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleşen yangınların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yangından etkilenen illerden kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm tarifeli seferlerimizde seyahat edecek misafirlerimiz için cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı tanınacaktır. Bilet değişiklik ve iptal işlemleriniz için 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.” paylaşımı yapıldı.

Koşullar belli

Değişiklik ve iade hakkından yararlanabilmek için biletlerin 29 Temmuz ve öncesinde satın alınmış olması ve seyahat tarihinin 29 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında olması gerekiyor. Detaylı bilgiye www.flypgs.com adresinden ulaşılabiliyor.