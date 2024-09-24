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Gündem THY ve Pegasus’tan son dakika kararı! Seferler iptal edildi
Gündem

THY ve Pegasus’tan son dakika kararı! Seferler iptal edildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
THY ve Pegasus’tan son dakika kararı! Seferler iptal edildi

Terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği yoğun saldırıların ardından Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları'ndan son dakika karar geldi. THY ve Pegasus, yarın yapılması planlanan İstanbul-Beyrut seferlerini iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, yarın yapılması planlanan İstanbul-Beyrut seferlerini iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle yarın yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

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