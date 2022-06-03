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Gündem THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Gündem

THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna sefer kararını duyurdu. Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını 31 Temmuz tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 13:59:00 -
THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta bu ülkeye yaptığı seferleri iptal eden THY, bu süreyi uzattığını açıkladı. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "31 Temmuz 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi. 

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