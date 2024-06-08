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Gündem THY uçuyor… Ekrem, Roma’yı mesken tutuyor!
Gündem

THY uçuyor… Ekrem, Roma’yı mesken tutuyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-08 10:14:00 -
THY uçuyor… Ekrem, Roma’yı mesken tutuyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "THY uçuyor… Ekrem, Roma’yı mesken tutuyor!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Pandemi döneminde tüm dünyanın hava yolu şirketleri zararda olduğu gibi Türkiye’deki hava yolu şirketlerimiz de zarardaydı.

Dünyanın bir gerçeği olan bu durumu, pandemi yokmuşcasına yorumlayarak, Türkiye’de her alanda kötü gidişat zirvede algısı yapanlar..

Şimdi Türk Hava Yolları geçen seneki kârını da ikiye katlayarak, 105 milyar TL olarak açıklayınca..

Bir tebrik beklersiniz değil mi?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok beklersiniz..

“Kartal İmam Hatip mezunlarını THY’ye doldurmuşlar, ne bu kardeşim” diyenlerden bir özür beklersiniz değil mi?

Nerede?

“İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi THY yönetiminde, bu ne?” diyenlerden, “Kusura bakmayın biz hava yolu işlerinden anlamıyormuşuz özür dileriz” demelerini bekleriz değil mi?

Ömür boyu beklersiniz..

Türk Hava Yolları dünya genelinde rakipleriyle amansız bir mücadele içerisine girip, büyük bir başarı elde ettiği açıklanınca..

Şaşırıp kalacaksınız, ama şöyle diyorlar:

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