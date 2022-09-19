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Ekonomi THY Türkiye’nin gurur olmaya devam ediyor!
Ekonomi

THY Türkiye’nin gurur olmaya devam ediyor!

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bilal Ekşi, THY’nin son yirmi yılda geldiği noktayı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 13:44:00 -
THY Türkiye’nin gurur olmaya devam ediyor!

YENİ AKİT  ANKARA

20 yıl önce 65 uçakla yolcu taşımacılığı yapan Türk Hava Yolları’nın 20 yılda geldiği noktayı Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara aktardı.

“THY olarak son 20 yılda 65 uçaktan 388 uçağa çıktık. 6 kat büyüdük” diyen Ekşi, THY bünyesinde görev yapan uçak sayılarını da aktararak, “Dar gövde: 53'den 258'e, Geniş gövde: 12'den 109'a, Kargo: 0'dan 21'e, Toplam uçak sayısı: 65'ten 388'e çıktı. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor” ifadelerini kullandı.

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