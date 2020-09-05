THY, teknoloji şirketi kuruyor

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında “Yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan yeni bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.