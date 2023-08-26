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Ekonomi THY Teknik AŞ personel sayısının 10 bine ulaşmasını kutladı
Ekonomi

THY Teknik AŞ personel sayısının 10 bine ulaşmasını kutladı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 11:15:00 -
THY Teknik AŞ personel sayısının 10 bine ulaşmasını kutladı

Türk Hava Yolları’nın (THY) uçak bakım şirketi THY Teknik AŞ, çalışan sayısının 10 bine ulaşmasını düzenlenen etkinlikle kutladı.

Atatürk Havalimanı’ndaki bakım hangarlarında gerçekleştirilen etkinliğe ilgi büyüktü.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, burada kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyüme stratejisi ve istihdam politikasıyla büyük başarılara imza atan THY Teknik AŞ olarak bugün 10 bin kişilik bir aile olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Çalışanlar özverili

Bolat, çalışanların özverileri ve tutkularıyla geldikleri bu noktada birlikte nice başarılara ulaşacaklarına inandıklarını aktardı.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut ise ülkenin ihracat lokomotifi olma hedefiyle çıktıkları bu yolda 10 bin kişilik güçlü bir ekibe ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Dünyanın en yetkin MRO şirketlerinden biri olan şirketimiz, önümüzdeki senelerde de istihdam stratejisini sürdürmeye devam edecek. Her geçen gün büyüyen ekibimizle daha nice başarılara imza atacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Yüzde 16.9 büyüme

Kabiliyet ve kapasite artışına ek olarak, sektördeki bakım-onarım talebini karşılayacak istihdamlar yapan THY Teknik AŞ, çalışan sayısındaki yüzde 16,9 büyüme ile rakiplerine kıyasla en yüksek düzeyde istihdam yapan MRO şirketi konumunda bulunuyor.
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