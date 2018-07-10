THY, tarihinin rekorunu kırdı!

Türk Hava Yolları, haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, sergilediği başarılı performansla yılın ilk yarısında yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk 6 aylık doluluk oranını yakaladı.

Bayrak taşıyıcı havayolunun özellikle dış transit yolcu hariç dış hat yolcu sayısında kaydettiği çift haneli büyüme, Türkiye’ye olan ilginin artarak devam ettiğini gösterdi.

HAZİRANDA YOLCU SAYISI YÜZDE 10,6 ARTTI

Türk Hava Yolları'nın toplam yolcu sayısı Haziran 2018'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 artarak 6,3 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 14,5, dış hatlarda yüzde 7,8 oldu.

Şirketin yolcu doluluk oranı haziranda 2,6 puan artışla yüzde 79'a ulaştı. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puan arttı.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde 11,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 12,4 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 14,6, dış hat uçuşlarda ise yüzde 7,2 olarak kaydedildi.

Haziran 2017 dönemine kıyasla Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında yüzde 0,7, Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında ise yüzde 16,9 artış görüldü.

Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2017 döneminde 97 bin 828 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 18,6 artışla 115 bin 989 tona yükseldi.

Haziran 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa’da yüzde 15,1, Afrika’da yüzde 14,3, İç Hatlar’da yüzde 13,8 ve Orta Doğu’da yüzde 11,4 arttı.

Yolcu doluluk oranı Afrika’da 7 puan, Kuzey Amerika’da 4,6 puan, Uzak Doğu’da 4,2 puan ve Avrupa’da 3,1 puan artarken, yolcu sayısı ise Afrika’da yüzde 15,7, Avrupa’da yüzde 15, İç Hatlar’da yüzde 13,8 ve Orta Doğu’da yüzde 10,2 yükseldi.

İLK 6 AYDA YOLCU SAYISI 35,6 MİLYONA ULAŞTI

Türk Hava Yolları'nın Ocak-Haziran 2017 döneminde 30,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 artışla 35,6 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 20,3, dış hatlarda yüzde 15,8 oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında yüzde 11, Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında ise 22,3 artış yaşandı.

İlk yarıda Türk Hava Yolları'nın yolcu doluluk oranı da 4,3 puanlık artışla yüzde 80,4 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2017 döneminde 80,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 9,2 artarak 88,1 milyar oldu. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 16,6, dış hat uçuşlarda yüzde 8,2 arttı.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2017 döneminde 61,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 15,5 artarak 70,8 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 19,6, dış hat uçuşlarda ise yüzde 14,8 oldu. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2017 döneminde 216 bin 780 iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artışla 239 bin 53 olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2017 döneminde 517 bin 884 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 27,7 artışla 661 bin 234 tona yükseldi.

''YILIN İLK YARISINI YENİ BİR REKORLA GERİDE BIRAKTIK''

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları'nın yılın ilk yarısını yeni bir rekorla geride bıraktığını belirterek, "Bayrak taşıyıcı, ilk 6 ayda yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk yarı yıl doluluk oranına ulaştı." ifadelerini kullandı.