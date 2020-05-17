  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 110 bine yaklaştı

Madagaskar'da Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 908'e yükseldi

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların izotopları yerli imkanlarla sentezlenecek

Siirt'te 3 teröristin korucunun şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği bildirildi
için kalan
Aktüel

THY tarihi uçuş 2.5 milyon yolcuya ulaştı

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti alan 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:09:42 -
THY tarihi uçuş 2.5 milyon yolcuya ulaştı

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti alan 2.5 milyon kişi sanal uçuş için yerini ayırttı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarihi Yolculuk’ta 2.5 milyon yolcuyu aştık. Bu uçakta tüm Türkiye’ye yer var" dedi.


Türk Hava Yolları Milli Mücadele’nin başladığı Samsun’a 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda tarihi uçuş gerçekleştirecek. Bu tarihi uçuşa sanal olarak katılmak isteyen vatandaşlar biletlerini alarak yerlerini ayırtmaya devam ediyor. Milyonlarca yolcu "Tarihi yolculuk hatıra bileti" alarak şimdiden yerini ayırttı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2.5 milyon kişinin hatıra bileti aldığını belirtti.


Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarihi Yolculuk’ta 2.5 milyon yolcuyu aştık. Bu uçakta tüm Türkiye’ye yer var. Siz de http://tarihiyolculuk.com’dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs’ı hep birlikte kutlayalım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı