THY takım ruhuyla çalıştı kâr rekoru kırdı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’de 400 milyon dolar esas faaliyet zararının açıklandığı 2016 yılında genel müdürlük görevine başladığını ve göreve gelir gelmez gider azaltıcı politikalar ve gelir optimizasyonuyla zararı minimize etmeye çalıştıklarını söyledi.

THY’nin kaderi, Türkiye’nin kaderiyle ilişkili

O dönem personelle bir karar verdiklerini dile getiren Ekşi, şöyle devam etti: “THY, Türk milletinin gururu, dolayısıyla bu şirketin muhakkak suretle bu durumdan çıkması gerekiyor. Alınan tedbirlerle 2017’yi 1 milyar 20 milyon dolarla, yani rekor bir kârla kapattık. O zaman biz bir takım olursak, başarıyı paylaşırsak, kriz anlarında da herkes sorumluluğunu üstlenirse aşamayacağımız zorluğun olmadığını anladık. Yani eksi 400 milyon dolardan artı 1 milyar 20 milyon dolara çıktık.”

“Bu yılı da rekor kârla kapatacağız”

Geçen yıl Antalya’da düzenledikleri zirvede, aile şuuruyla hareket edip, Türk milletinin gücüne güvenerek her türlü problemin üstesinden gelinebileceğini herkese gösterdiklerini söyleyen Ekşi, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın THY ekibini kabul edip, destek vermesinin şirket personeline büyük moral sağladığını ifade etti. THY’nin bu yılın 9 ayında 1 milyar 149 milyon dolarlık kârla tarihi bir rekor kırdığını belirten Ekşi, “THY’nin 2018 sonu hedefi 1 milyar dolardı ama takım ruhuyla çalışarak 9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık rekor kâra ulaşarak bu rakamı geçtik. Geçen yılın 9 aylık döneminde bu rakam 956 milyon dolardı. 2016’da zarardaydı. Siz çalışanlarınıza inanırsanız ve başarıyı onlarla paylaşırsanız, başarıyı sadece kendinize değil, onlara da mal ederseniz bu netice geliyor” dedi.

Ekşi, Türkiye’nin havacılık açısından potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, “Bize düşen, doğru zamanda doğru yelkeni rüzgara uygun şekilde tutmaktı, THY ekibi de bunu başardı” ifadesini kullandı.

“Filomuza 41 yeni uçak geliyor”

330 uçağı bulunan THY filosuna gelecek yıl 41 yeni uçağın ekleneceğini anlatan Ekşi, yaklaşık 10 uçağın da filodan çıkarılacağını söyledi. Ekşi, filoya yeni yılda ilk kez geniş gövde yeni nesil uçakların katılacağını belirterek, şunları kaydetti: “2020’de Airbus A350 THY filosuna katılacak. Geniş gövde uçaklarla THY filosunun çehresi değişecek. Çok daha konforlu, sessiz, daha az maliyetli uçaklar filoya girecek. Gelecek yıl 737 Max, Airbus A320neo gibi maliyeti nispeten düşük uçaklarımız filoya girecek. Bunlarla THY yakıt maliyetlerini azaltacak, dolayısıyla bunun bilete ve kârlılığa yansıması pozitif yönde olacak.”