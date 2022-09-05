Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ilişkin önemli açıklamada bulundu.

THY, Şampiyonlar Ligi'ne sponsor mu oldu? THY kaç yıl Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olacak?

Türk Hava Yolları (THY) 2023 finali İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk hava yolu şirketi oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, her yıl dünyanın 129 ülkesinden milyonlarca insanı gökyüzünde buluşturan Türk Hava Yolları'nın uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olduğu bertilerek, Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu prestijli iş birliğinin UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.

THY'nin resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonunun 200 ülkede 70'ten fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaştığına vurgu yapılan açıklamada, sosyal medyada ise 28 milyar etkileşim ile sporseverlerin Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olduğu bildirildi.

Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları’nın, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı olduğuna işaret edilen açıklamada, THY'nin UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor unvanıyla yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, THY'nin UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğuyla ilgili duyurunun, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve üst yöneticiler ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ve UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein'in de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada sponsorluk anlaşmasıyla ilgili görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi ile gerçekleştirdikleri sponsorluktan dolayı heyecan duyduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte Türk Hava Yolları markamızı da yükseklere taşıyoruz. Bu sponsorlukla Türk Hava Yolları markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023’te de tüm dünyayı İstanbul’da buluşturacağız. Sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve dünyanın önemli spor organizasyonlarında yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise "Dünyanın en önemli spor organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk Hava Yolları ile birlikte yola çıktığımız için çok mutluyuz. İkimiz de kıtalardaki taraftarları bir araya getirerek küresel erişim sağlıyoruz. Anlaşmanın, bu prestijli turnuvanın finalinin İstanbul'da gerçekleşeceği yılda olmasından dolayı da çok memnunuz. İki marka olarak benzer tutkuları paylaşıyoruz ve ortaklığımız söz konusu olduğunda sınırın gökyüzü olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

"THY, EURO 2016'da da resmi hava yolu sponsoru olmuştu"

Açıklamada, THY'nin EURO 2016'daki resmi hava yolu sponsorluğuyla UEFA ile iş birliği yapan dünyadaki ilk hava yolu şirketi olduğu belirtilerek, şunlara kaydedildi:

"Bayrak taşıyıcı hava yolu, F.C. Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, River Plate gibi önemli takımlarla da sponsorluklar gerçekleştirmişti. Türk Hava Yolları’nın Kobe Bryant ve Lionel Messi'nin rol aldığı 'The Selfie Shootout' isimli reklam filmi de tüm zamanların en çok izlenen reklamları arasında yer alıyor.

Günümüzde futbolun yanı sıra farklı spor branşlarını da destekleyen milli bayrak taşıyıcı hava yolu, Avrupa'nın en önemli basketbol turnuvası olan Turkish Airlines EuroLeague’in 2010 yılından beri isim sponsoru olmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları voleybol, tenis, golf, ragbi, binicilik gibi sporlara da üst seviyede destek sağlıyor."