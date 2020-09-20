THY Personelinden anlamlı kampanya! Köy çocuklarına tablet

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY’nin Ağrı ofisinde satış trafik şefi olarak görev yapan Canşi, “Köy Okulları Yardım Projesi” isimli sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya ile bugüne kadar imkanları kısıtlı fakat hayalleri büyük 160 çocuğun yüzünü güldürdü.

100 Binden fazla çocuğa dokunuldu

Canşi, projeyi hayata geçirdiği 2014 yılından bugüne kadar 100 binden fazla çocuğun eğitim ve yaşam standardını artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bugün tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün köydeki çocukları genele göre daha çok zorladığını kaydeden Canşi, “Uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan çocuklarımız var. Bugün biz 25 öğrencimize bağışçılarımızın desteğiyle tablet bilgisayar desteği sunuyoruz. Bugüne kadar 160 öğrencimize bu imkânı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tablet projemiz devam ediyor, destek buldukça daha fazla sayıda çocuğumuzu uzaktan eğitim ile buluşturacağız. Yardımseverlerin tablet hediyelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mutluluktan havalara uçtular

Tablet hediye edilen Esenköy Ortaokulu öğrencisi İslam Tekin ise çok şaşırdığını ve sevinçli olduğunu belirtti. Tekin, büyüyünce öğretmen olmak istediklerini kaydederek, “Benim gibi çoban olan çocuklara yardım edecek Cafer abi gibi onlara destek olacağım” değerlendirmesini yaptı. 8. sınıf öğrencisi Fatoş Ekinci de “Tabletim olmadığı için EBA’ya giremiyordum. Köy şartlarında imkân bulmak çok zor ancak şimdi tabletimiz var ve daha iyi şartlarda eğitim alabileceğiz. Çok mutluyum” diye konuştu.