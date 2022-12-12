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Dünya THY o şehre uçuşlara başlıyor
Dünya

THY o şehre uçuşlara başlıyor

Türk Hava Yolları rotayı yeni hatlara çevirdi. THY'nin KAP'a yaptığı açıklamada, Polonya'nın Katoviçe şehrine uçuş başlatma kararı aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 20:11:00 -
THY o şehre uçuşlara başlıyor

Türk Hava Yolları rotayı yeni hatlara çevirdi. THY'nin KAP'a yaptığı açıklamada, Polonya'nın Katoviçe şehrine uçuş başlatma kararı aldığı bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) Polonya'nın Katoviçe şehrine uçuş başlatma kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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